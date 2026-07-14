Informations pratiques

Ginestet

Fête de Ginestet

GINESTET Ginestet Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Venez découvrir la Fête de Ginestet !

Nous vous donnons rendez-vous pour une journée et une soirée conviviales, riches en animations et en festivités.

Au programme

18h00 Tir à l’arc

18h30 Messe

19h00 Repas

Menu adulte

Apéritif

Melon & jambon

Grillades, haricots couennes ou frites

Dessert

Café et vin compris

Menu enfant

Jambon blanc

Frites

Glace

21h30 Spectacle cabaret Panache présenté par la troupe Le Bambino

23h30 Feu d’artifice sonorisé

Soirée dansante

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment festif en famille ou entre amis ! .

GINESTET Ginestet 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 50 72 60

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English : Fête de Ginestet

L’événement Fête de Ginestet Ginestet a été mis à jour le 2026-07-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides