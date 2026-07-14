Fête de Ginestet Ginestet
samedi 1 août 2026 · Ginestet
Informations pratiques
Ginestet
Fête de Ginestet
GINESTET Ginestet Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Venez découvrir la Fête de Ginestet !
Nous vous donnons rendez-vous pour une journée et une soirée conviviales, riches en animations et en festivités.
Au programme
18h00 Tir à l’arc
18h30 Messe
19h00 Repas
Menu adulte
Apéritif
Melon & jambon
Grillades, haricots couennes ou frites
Dessert
Café et vin compris
Menu enfant
Jambon blanc
Frites
Glace
21h30 Spectacle cabaret Panache présenté par la troupe Le Bambino
23h30 Feu d’artifice sonorisé
Soirée dansante
Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment festif en famille ou entre amis ! .
GINESTET Ginestet 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 50 72 60
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English : Fête de Ginestet
L’événement Fête de Ginestet Ginestet a été mis à jour le 2026-07-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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