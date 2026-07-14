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AGENDA · Ginestet

Fête de Ginestet Ginestet

samedi 1 août 2026 · Ginestet

Fête de Ginestet Ginestet

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Adresse
GINESTET
Ville
24130 Ginestet
Département
Dordogne
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

Ginestet

Fête de Ginestet

GINESTET Ginestet Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Venez découvrir la Fête de Ginestet !

Nous vous donnons rendez-vous pour une journée et une soirée conviviales, riches en animations et en festivités.

Au programme

18h00 Tir à l’arc
18h30 Messe
19h00 Repas

Menu adulte

Apéritif
Melon & jambon
Grillades, haricots couennes ou frites
Dessert
Café et vin compris

Menu enfant

Jambon blanc
Frites
Glace

21h30 Spectacle cabaret Panache présenté par la troupe Le Bambino
23h30 Feu d’artifice sonorisé
Soirée dansante

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment festif en famille ou entre amis !   .

GINESTET Ginestet 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 50 72 60 

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English : Fête de Ginestet

L’événement Fête de Ginestet Ginestet a été mis à jour le 2026-07-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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