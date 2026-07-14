Informations pratiques

Ginestet

Fête de Ginestet

GINESTET Ginestet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Fête de Ginestet Programme de la journée

Venez profiter d’une journée conviviale, festive et riche en animations !

Au programme

07h00 Vide-greniers, marché fermier et marché artisanal

09h30 Randonnée pédestre (8 km) et canicross

12h00 Vin d’honneur offert par la Municipalité, accompagné d’une animation de trompes de chasse

Restauration sur place

Plateau-repas composé de

Melon

Saucisses, merguez et ventrêches

Frites

12h30 à 15h00 Animations pour petits et grands

Tir à l’arc

Lapinodrome

Défilé de vélos fleuris

Une journée placée sous le signe de la convivialité, de la bonne humeur et des traditions… Nous vous attendons nombreux ! .

GINESTET Ginestet 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 50 72 60

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English : Fête de Ginestet

L’événement Fête de Ginestet Ginestet a été mis à jour le 2026-07-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides