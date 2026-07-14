Fête de Ginestet Ginestet
dimanche 2 août 2026 · Ginestet
Informations pratiques
Ginestet
Fête de Ginestet
GINESTET Ginestet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Fête de Ginestet Programme de la journée
Venez profiter d’une journée conviviale, festive et riche en animations !
Au programme
07h00 Vide-greniers, marché fermier et marché artisanal
09h30 Randonnée pédestre (8 km) et canicross
12h00 Vin d’honneur offert par la Municipalité, accompagné d’une animation de trompes de chasse
Restauration sur place
Plateau-repas composé de
Melon
Saucisses, merguez et ventrêches
Frites
12h30 à 15h00 Animations pour petits et grands
Tir à l’arc
Lapinodrome
Défilé de vélos fleuris
Une journée placée sous le signe de la convivialité, de la bonne humeur et des traditions… Nous vous attendons nombreux ! .
GINESTET Ginestet 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 50 72 60
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English : Fête de Ginestet
L’événement Fête de Ginestet Ginestet a été mis à jour le 2026-07-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Ginestet (Dordogne)
- Théâtre du Roi de Coeur Ginestet 8 août 2026