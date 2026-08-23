fête de l’ ensemble paroissial Grèzes
dimanche 13 septembre 2026 · Grèzes
Informations pratiques
Grèzes
fête de l’ ensemble paroissial
Le bourg Grèzes Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Pour la 3ème année, la fête de notre ensemble paroissial prendra place dans une des paroisses, cette année … à Grèzes !
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Le bourg Grèzes 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 82 42 paroissedesaugues@orange.fr
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English :
For the 3%E8th year, our parish-wide festival will be held at one of the parishes—this year… in Gr%E8zes!
L’événement fête de l’ ensemble paroissial Grèzes a été mis à jour le 2026-08-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier