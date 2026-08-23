Informations pratiques

Grèzes

fête de l’ ensemble paroissial

Le bourg Grèzes Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Pour la 3ème année, la fête de notre ensemble paroissial prendra place dans une des paroisses, cette année … à Grèzes !

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Le bourg Grèzes 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 82 42 paroissedesaugues@orange.fr

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English :

For the 3%E8th year, our parish-wide festival will be held at one of the parishes—this year… in Gr%E8zes!

L’événement fête de l’ ensemble paroissial Grèzes a été mis à jour le 2026-08-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier