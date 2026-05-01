Allaire

Fête de la Bascule

Place de l’église Allaire Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Événement incontournable d’Allaire, la Fête de la Bascule rassemble chaque année habitants, voisins et visiteurs autour d’un programme festif et convivial.

Au cœur du bourg, on y retrouve des concerts, des spectacles de rue, un marché de producteurs locaux, sans oublier des animations pour petits et grands. C’est un moment de partage où toutes les générations se croisent, entre découvertes artistiques, bonne musique et plaisirs gourmands. .

Place de l’église Allaire 56350 Morbihan Bretagne +33 2 99 71 87 96

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English :

L’événement Fête de la Bascule Allaire a été mis à jour le 2026-05-12 par OT PAYS DE REDON