Fête de la Batailleuse Rochejean jeudi 30 juillet 2026.

Rochejean

Fête de la Batailleuse

Ferme de la Batailleuse Rochejean Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Organisée par l’association CLAJ Ferme de la batailleuse.

Save the date ! Plus d’informations à venir .

Ferme de la Batailleuse Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 91 84

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English : Fête de la Batailleuse

L’événement Fête de la Batailleuse Rochejean a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS