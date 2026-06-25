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Fête de la Batailleuse Rochejean

Fête de la Batailleuse Rochejean jeudi 30 juillet 2026.

Adresse
Ferme de la Batailleuse
Ville
25370 Rochejean
Département
Doubs
Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Tarif
Gratuit Gratuit

Rochejean

Fête de la Batailleuse

Ferme de la Batailleuse Rochejean Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Organisée par l’association CLAJ Ferme de la batailleuse.
Save the date ! Plus d’informations à venir   .

Ferme de la Batailleuse Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 91 84 

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English : Fête de la Batailleuse

L’événement Fête de la Batailleuse Rochejean a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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