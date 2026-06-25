Fête de la Batailleuse Rochejean
Fête de la Batailleuse Rochejean jeudi 30 juillet 2026.
Rochejean
Fête de la Batailleuse
Ferme de la Batailleuse Rochejean Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Organisée par l’association CLAJ Ferme de la batailleuse.
Save the date ! Plus d’informations à venir .
Ferme de la Batailleuse Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 91 84
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English : Fête de la Batailleuse
L’événement Fête de la Batailleuse Rochejean a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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