Un épicéa et pis c’est tout ! Rochejean
samedi 12 décembre 2026 · Rochejean
Informations pratiques
Rochejean
Un épicéa et pis c’est tout !
Rochejean Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 09:00:00
fin : 2026-12-12 12:30:00
Date(s) :
2026-12-12
Dans le cadre des Chantiers d’automne avec le soutien financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) de Bourgogne-Franche‑Comté, de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et de la Région Bourgogne-Franche‑Comté
Aidez-nous à préserver la prairie tourbeuse Derrière l’Étang à Rochejean ! Les épicéas plantés autrefois étouffent le sol, privent de lumière les plantes typiques de cette zone humide et assèchent le milieu. Venez participer à une séance de coupe et d’arrachage, et repartez avec votre épicéa de Noël !
Lieu de rendez-vous communiqué par mail après inscription (pensez à vérifier vos indésirables)
Équipement conseillé chaussures et vêtements adaptés au terrain et aux conditions météo ; gants et scies si possible ; eau .
Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Un épicéa et pis c’est tout !
L’événement Un épicéa et pis c’est tout ! Rochejean a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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