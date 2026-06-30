Informations pratiques

Rochejean

Un épicéa et pis c’est tout !

Rochejean Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 09:00:00

fin : 2026-12-12 12:30:00

Date(s) :

2026-12-12

Dans le cadre des Chantiers d’automne avec le soutien financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) de Bourgogne-Franche‑Comté, de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et de la Région Bourgogne-Franche‑Comté

Aidez-nous à préserver la prairie tourbeuse Derrière l’Étang à Rochejean ! Les épicéas plantés autrefois étouffent le sol, privent de lumière les plantes typiques de cette zone humide et assèchent le milieu. Venez participer à une séance de coupe et d’arrachage, et repartez avec votre épicéa de Noël !

Lieu de rendez-vous communiqué par mail après inscription (pensez à vérifier vos indésirables)

Équipement conseillé chaussures et vêtements adaptés au terrain et aux conditions météo ; gants et scies si possible ; eau .

Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Un épicéa et pis c’est tout !

L’événement Un épicéa et pis c’est tout ! Rochejean a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS