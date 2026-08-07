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AGENDA · Rochejean

Théâtre musical & bal folk Elevage Route de la Batailleuse Rochejean

vendredi 7 août 2026 · Route de la Batailleuse · Rochejean

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Route de la Batailleuse
Adresse
CLAJ La Batailleuse
Ville
25370 Rochejean
Département
Doubs
Tarif
Autres Tarifs

Rochejean

Théâtre musical & bal folk Elevage

Route de la Batailleuse CLAJ La Batailleuse Rochejean Doubs

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Les animaux de la compagnie présentent Elevage , un théâtre musical et bal folk en plein air.
A partir de 10 ans, prix libre.
Buvette et petite restauration sur place.   .

Route de la Batailleuse CLAJ La Batailleuse Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 91 84  contact@claj-batailleuse.fr

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English : Théâtre musical & bal folk Elevage

L’événement Théâtre musical & bal folk Elevage Rochejean a été mis à jour le 2026-08-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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