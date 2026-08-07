Théâtre musical & bal folk Elevage Route de la Batailleuse Rochejean

vendredi 7 août 2026 · Route de la Batailleuse · Rochejean

Informations pratiques

Rochejean

Théâtre musical & bal folk Elevage

Route de la Batailleuse CLAJ La Batailleuse Rochejean Doubs

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Les animaux de la compagnie présentent Elevage , un théâtre musical et bal folk en plein air.

A partir de 10 ans, prix libre.

Buvette et petite restauration sur place. .

Route de la Batailleuse CLAJ La Batailleuse Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 91 84 contact@claj-batailleuse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre musical & bal folk Elevage

L’événement Théâtre musical & bal folk Elevage Rochejean a été mis à jour le 2026-08-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS