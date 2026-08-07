Théâtre musical & bal folk Elevage Route de la Batailleuse Rochejean
vendredi 7 août 2026 · Route de la Batailleuse · Rochejean
Informations pratiques
Rochejean
Théâtre musical & bal folk Elevage
Route de la Batailleuse CLAJ La Batailleuse Rochejean Doubs
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07 23:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Les animaux de la compagnie présentent Elevage , un théâtre musical et bal folk en plein air.
A partir de 10 ans, prix libre.
Buvette et petite restauration sur place. .
Route de la Batailleuse CLAJ La Batailleuse Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 91 84 contact@claj-batailleuse.fr
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English : Théâtre musical & bal folk Elevage
L’événement Théâtre musical & bal folk Elevage Rochejean a été mis à jour le 2026-08-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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