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AGENDA · Sermur

Fête de La Batteuse à Sermur Sermur

dimanche 16 août 2026 · Sermur

Fête de La Batteuse à Sermur Sermur

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
23700 Sermur
Département
Creuse
Tarif
17 17 Tarif de base plein tarif

Sermur

Fête de La Batteuse à Sermur

Sermur Creuse

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Fête de La Batteuse à Sermur

REPAS sur réservation 06 48 16 33 12
Salade composée, rôti froid et pâté de pomme de terre
Fromage et clafoutis aux fruits rouges
17€ pour les adultes /10€ enfant
Buvette, glaces et crêpes disponibles hors repas

Animations toute la journée
Jeux anciens, tir à la corde, jeu de la ficelle, course en sac, démonstration de batteuse   .

Sermur 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 16 33 12 

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English :

L’événement Fête de La Batteuse à Sermur Sermur a été mis à jour le 2026-08-08 par Marche et Combraille en Aquitaine