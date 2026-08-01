Informations pratiques

Sermur

Fête de La Batteuse à Sermur

Sermur Creuse

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Fête de La Batteuse à Sermur

REPAS sur réservation 06 48 16 33 12

Salade composée, rôti froid et pâté de pomme de terre

Fromage et clafoutis aux fruits rouges

17€ pour les adultes /10€ enfant

Buvette, glaces et crêpes disponibles hors repas

Animations toute la journée

Jeux anciens, tir à la corde, jeu de la ficelle, course en sac, démonstration de batteuse .

Sermur 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 16 33 12

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English :

L’événement Fête de La Batteuse à Sermur Sermur a été mis à jour le 2026-08-08 par Marche et Combraille en Aquitaine