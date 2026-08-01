Fête de La Batteuse à Sermur Sermur
dimanche 16 août 2026 · Sermur
Informations pratiques
Sermur
Fête de La Batteuse à Sermur
Sermur Creuse
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Fête de La Batteuse à Sermur
REPAS sur réservation 06 48 16 33 12
Salade composée, rôti froid et pâté de pomme de terre
Fromage et clafoutis aux fruits rouges
17€ pour les adultes /10€ enfant
Buvette, glaces et crêpes disponibles hors repas
Animations toute la journée
Jeux anciens, tir à la corde, jeu de la ficelle, course en sac, démonstration de batteuse .
Sermur 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 16 33 12
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English :
L’événement Fête de La Batteuse à Sermur Sermur a été mis à jour le 2026-08-08 par Marche et Combraille en Aquitaine