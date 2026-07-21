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AGENDA · Alleyrac

Fête de la Béate / vide grenier Village de Malhac Alleyrac

dimanche 2 août 2026 · Village de Malhac · Alleyrac

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Lieu
Village de Malhac
Adresse
Musée de la béate
Ville
43150 Alleyrac
Département
Haute-Loire
Tarif

Alleyrac

Fête de la Béate / vide grenier

Village de Malhac Musée de la béate Alleyrac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Fête de la béate chaque année, le 1er Dimanche d’Août.
Organisé par l’association La maison de la béate .
Tout public, entrée libre. RDV à Malhac
  .

Village de Malhac Musée de la béate Alleyrac 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 48 06 96 

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English :

Fête de la béate every year on the 1st Sunday in August.
Organized by the association La maison de la béate .
Open to all, free admission. RDV at Malhac

L’événement Fête de la Béate / vide grenier Alleyrac a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

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