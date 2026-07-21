Fête de la Béate / vide grenier Village de Malhac Alleyrac

Informations pratiques

Alleyrac

Fête de la Béate / vide grenier

Village de Malhac Musée de la béate Alleyrac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Fête de la béate chaque année, le 1er Dimanche d’Août.

Organisé par l’association La maison de la béate .

Tout public, entrée libre. RDV à Malhac

.

Village de Malhac Musée de la béate Alleyrac 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 48 06 96

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English :

Fête de la béate every year on the 1st Sunday in August.

Organized by the association La maison de la béate .

Open to all, free admission. RDV at Malhac

L’événement Fête de la Béate / vide grenier Alleyrac a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal