Fête de la Béate / vide grenier Village de Malhac Alleyrac
dimanche 2 août 2026 · Village de Malhac · Alleyrac
Informations pratiques
Alleyrac
Fête de la Béate / vide grenier
Village de Malhac Musée de la béate Alleyrac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Fête de la béate chaque année, le 1er Dimanche d’Août.
Organisé par l’association La maison de la béate .
Tout public, entrée libre. RDV à Malhac
.
Village de Malhac Musée de la béate Alleyrac 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 48 06 96
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English :
Fête de la béate every year on the 1st Sunday in August.
Organized by the association La maison de la béate .
Open to all, free admission. RDV at Malhac
L’événement Fête de la Béate / vide grenier Alleyrac a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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