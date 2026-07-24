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AGENDA · Chuffilly-Roche

Fête de la bière chez Mimile Chuffilly-Roche

samedi 1 août 2026 · Chuffilly-Roche

Fête de la bière chez Mimile Chuffilly-Roche

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Adresse
Hameau de Mery
Ville
08130 Chuffilly-Roche
Département
Ardennes
Tarif
20 20 0 Tarif de base plein tarif Plateau repas sur réservation avant le 28 juillet

Chuffilly-Roche

Fête de la bière chez Mimile

Hameau de Mery Chuffilly-Roche Ardennes

Tarif : 20 – 20 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif
Plateau repas sur réservation avant le 28 juillet

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Fête de la bière Chez Mimile le 1er août Au programme concert de Natchez & Gold Diggers Rigu Marché paysan nocturne Rendez-vous à partir de 18h Plateau repas, jambon à la broche 20€ Réservation obligatoire pour le repas jusqu’au 28 juillet
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Hameau de Mery Chuffilly-Roche 08130 Ardennes Grand Est   herve.masse@orange.fr

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English :

Beer Festival at Mimile’s on August 1. On the program: Concert by Natchez & Gold Diggers Rigu Evening farmers’ market. Meet starting at 6 p.m. Meal platter, spit-roasted ham, 20? Reservations required for the meal by July 28

L’événement Fête de la bière chez Mimile Chuffilly-Roche a été mis à jour le 2026-07-24 par Ardennes Tourisme