Informations pratiques

Chuffilly-Roche

Fête de la bière chez Mimile

Hameau de Mery Chuffilly-Roche Ardennes

Tarif : 20 – 20 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Plateau repas sur réservation avant le 28 juillet

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Fête de la bière Chez Mimile le 1er août Au programme concert de Natchez & Gold Diggers Rigu Marché paysan nocturne Rendez-vous à partir de 18h Plateau repas, jambon à la broche 20€ Réservation obligatoire pour le repas jusqu’au 28 juillet

.

Hameau de Mery Chuffilly-Roche 08130 Ardennes Grand Est herve.masse@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Beer Festival at Mimile’s on August 1. On the program: Concert by Natchez & Gold Diggers Rigu Evening farmers’ market. Meet starting at 6 p.m. Meal platter, spit-roasted ham, 20? Reservations required for the meal by July 28

L’événement Fête de la bière chez Mimile Chuffilly-Roche a été mis à jour le 2026-07-24 par Ardennes Tourisme