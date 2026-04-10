Fête de la Bière Icaunaise 5e édition Route des Bries Appoigny

Appoigny

Fête de la Bière Icaunaise 5e édition

Route des Bries Devant l’Espace Culturel d’Appoigny Appoigny Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Le Comité des fêtes d’Appoigny a annoncé le programme de la 5e édition de la Fête de la Bière Icaunaise qui aura lieu le samedi 23 mai.

Ainsi environ 2500 personnes sont attendus autour de ce qui est un véritable festival de musique et de bière.

Il y aura tout d’abord 10 brasseries artisanales dont 7 icaunaises La truite (Butteau), Grand Duc (Sormery), Maddam (Chablis) et la Vaugermaine (Saint-Cyr) sans oublier trois nouvelles brasseries du département L’engrenage, Tipsip Brewing et Omnibulle.

Sera également présent la nouvelle Mix Distillerie (Saint-Bris) et ses cocktails.

Le Comité des fêtes a également prévu un riche programme musical avec

• Concert de The Littles (reprises des Beatles) à 19h

• Concert de Kalffa (Rock celtique) à 21h

• Discothèque en plein air de DJ Rossano à partir de 23h

Il y aura également de nombreuses animations avec un taureau mécanique et du lancer de haches ! Sans oublier pour les enfants deux châteaux gonflables gratuit afin d’en faire une véritable sortie familiale (entrée gratuite pour les moins de 16 ans !).

Enfin plusieurs restaurations seront à disposition burgers, pizzas, hot dog, frites, crêpes, glaces, etc.

Le tout étant sécurisé, c’est un événement familial et amical ! .

Route des Bries Devant l’Espace Culturel d’Appoigny Appoigny 89380 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 45 19 15 cfappoigny@gmail.com

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English : Fête de la Bière Icaunaise 5e édition

L’événement Fête de la Bière Icaunaise 5e édition Appoigny a été mis à jour le 2026-04-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)