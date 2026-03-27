Informations pratiques

Le Bonhomme

Fête de la bière

59 Rue du 3E Spahis Algériens Le Bonhomme Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17 18:30:00

fin : 2026-10-17 23:59:00

Date(s) :

2026-10-17

Le temps d’une soirée venez déguster des bières, vous régaler avec de la petite restauration et danser toute la nuit.

Venez passer une excellente soirée lors de cette fête de la bière.

Au programme un large choix de bière et l’ambiance musicale est garantie par un DJ pour vous faire danser toute la nuit.

De la petite restauration avec sandwich knacks, poêlée welche et des crêpes.

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59 Rue du 3E Spahis Algériens Le Bonhomme 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 24 95 cdfbonhomme@gmail.com

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English :

Come and enjoy an evening of beers, snacks and dancing all night long.

L’événement Fête de la bière Le Bonhomme a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg