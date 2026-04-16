Fête de la Bière Salle Espace du Rocher Magnac-Laval
Fête de la Bière Salle Espace du Rocher Magnac-Laval samedi 8 août 2026.
Magnac-Laval
Fête de la Bière
Salle Espace du Rocher Avenue François Mitterrand Magnac-Laval Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 17:00:00
fin : 2026-08-08 23:59:00
Date(s) :
2026-08-08
A partir de 17h, 4 brasseurs seront présents pour faire déguster différentes bières. A 19h Repas sur réservation suivi à 20h30 du concert du Groupe Black Swan. .
Salle Espace du Rocher Avenue François Mitterrand Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 88 13 12 comitedesfetesmagnaclaval@gmail.com
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English : Fête de la Bière
L’événement Fête de la Bière Magnac-Laval a été mis à jour le 2026-04-16 par Terres de Limousin
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