Fête de la bière Molières
Fête de la bière Molières samedi 27 juin 2026.
Molières
Fête de la bière
Place de la Bastide Molières Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Nous relevons le défi d’organiser la 5ème édition de la Fête de la Bière à Molières le samedi 27 juin 2026.
Les festivités se dérouleront sur la place de la Bastide avec une grande scène, quatre concerts de prévus!
Alors venez découvrir les bières artisanales de la région dans la plus petite Bastide du Périgord. .
Place de la Bastide Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Fête de la bière
L’événement Fête de la bière Molières a été mis à jour le 2026-05-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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