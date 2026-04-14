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Été actif | Trottinette électrique tout-terrain Molières

Été actif | Trottinette électrique tout-terrain Molières

Été actif | Trottinette électrique tout-terrain Molières mardi 28 juillet 2026.

Adresse : Parking de la bastide

Ville : 24480 Molières

Département : Dordogne

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif

Molières

Été actif | Trottinette électrique tout-terrain

Parking de la bastide Molières Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 18:00:00
fin : 2026-07-28 21:00:00

Date(s) :
2026-07-28

La balade débutera par un briefing et une initiation à la conduite de la trottinette électrique tout terrain, il ne vous restera plus qu’à vous faire plaisir. Chaussures fermées obligatoires. Ouvert aux personnes à partir de 14 ans. 8 personnes maximum.
2 créneaux horaires possibles 18h-19h25 19h30-21h.   .

Parking de la bastide Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 39 12 

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English : Été actif | Trottinette électrique tout-terrain

L’événement Été actif | Trottinette électrique tout-terrain Molières a été mis à jour le 2026-04-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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