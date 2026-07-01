Informations pratiques

Molières

Marché gourmand festif bio

Place Molières Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Un marché gourmand nocturne est organisé par le comité des fêtes de Molières.

Apportez vos couverts.

Concert des 20h. .

Place Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Marché gourmand festif bio

L’événement Marché gourmand festif bio Molières a été mis à jour le 2026-07-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides