Dîner concert I Jazz 2 poche Molières
Dîner concert I Jazz 2 poche Molières samedi 25 juillet 2026.
Molières
Dîner concert I Jazz 2 poche
1074 Chemin des Deux Sens Molières Dordogne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Au fil des saisons, le Domaine de Sens Bas accueille des événements ouverts à tous repas à thème, concerts, soirées musicales, brunchs, marchés gourmands et moments de partage dans un cadre exceptionnel.
Que vous soyez de passage dans la région ou voisin de longue date, nous serons heureux de vous accueillir pour découvrir l’ambiance chaleureuse et conviviale du domaine.
Réservation conseillée
Certaines de nos soirées affichent rapidement complet. N’hésitez pas à nous contacter pour réserver votre table ou obtenir davantage d’informations sur les événements à venir. .
1074 Chemin des Deux Sens Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 79 08 74 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dîner concert I Jazz 2 poche
L’événement Dîner concert I Jazz 2 poche Molières a été mis à jour le 2026-06-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Molières (Dordogne)
- Belote Molières 17 juillet 2026
- Été actif | Trottinette électrique tout-terrain Molières 28 juillet 2026
- Bal traditionnel Molières 4 août 2026
- Été actif | Tir à l’arc Molières 13 août 2026
- Belote Molières 21 août 2026