Molières

Bal traditionnel

Halle de Molières Molières Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 19:00:00

fin : 2026-08-04 23:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Bal traditionnel animé par Hastapen .

A 19h repas partagé

De 20h30 à 23h bal traditionnel

Participation libre .

Halle de Molières Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 16 50 23

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English : Bal traditionnel

L’événement Bal traditionnel Molières a été mis à jour le 2026-06-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides