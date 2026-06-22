Bal traditionnel Molières
Bal traditionnel Molières mardi 4 août 2026.
Molières
Bal traditionnel
Halle de Molières Molières Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:00:00
fin : 2026-08-04 23:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Bal traditionnel animé par Hastapen .
A 19h repas partagé
De 20h30 à 23h bal traditionnel
Participation libre .
Halle de Molières Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 16 50 23
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English : Bal traditionnel
L’événement Bal traditionnel Molières a été mis à jour le 2026-06-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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