Informations pratiques

Molières

Concert Yellow Bounce

Molières Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Yellow Bounce joue du jazz traditionnel et du swing dont le répertoire est principalement construit sur les morceaux composés ou interprétés par Sidney Bechet.

Les Yellow Bounce feront vibrer les lieux au son de leur quintet redonnant vie a cette musique intemporelle et fédératrice. .

Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 48 49 87 bastide.molieres@gmail.com

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English : Concert Yellow Bounce

L’événement Concert Yellow Bounce Molières a été mis à jour le 2026-07-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides