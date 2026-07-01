Informations pratiques

Molières

Concert I Akilone

église Molières Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 17:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Akilone, un jeu tout en couleurs, la tête dans les nuages et les pieds sur terre.

Né à Paris en 2011, le Quatuor Akilone réunit quatre personnalités en un seul instrument à seize cordes. Porté par un jeu élégant, un son généreux et une sensibilité partagée, l’ensemble donne aux œuvres qu’il interprète poésie, profondeur et élan. .

église Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 86 71 98

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English : Concert I Akilone

L’événement Concert I Akilone Molières a été mis à jour le 2026-07-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides