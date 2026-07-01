Concert I Akilone Molières
samedi 18 juillet 2026 · Molières
Informations pratiques
Molières
Concert I Akilone
église Molières Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 17:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Akilone, un jeu tout en couleurs, la tête dans les nuages et les pieds sur terre.
Né à Paris en 2011, le Quatuor Akilone réunit quatre personnalités en un seul instrument à seize cordes. Porté par un jeu élégant, un son généreux et une sensibilité partagée, l’ensemble donne aux œuvres qu’il interprète poésie, profondeur et élan. .
église Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 86 71 98
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English : Concert I Akilone
L’événement Concert I Akilone Molières a été mis à jour le 2026-07-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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