Fête de la Bière

16 Rue du Dr Heid Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 16:00:00

fin : 2026-07-05 23:59:00

Date(s) :

2026-07-04

Sous chapiteau, la fête de la bière de l’ASM est un évènement estival à ne pas manquer ! Petite restauration et orchestre musical.

La fête à ne pas manquer dans la vallée !

Sur le terrain annexe du stade du Leymel, la fête de la bière de l’ASM est l’évènement estival à ne pas manquer !

Pour cette soirée organisée en partenariat avec la brasserie Meteor et son distributeur local, les caves du chalet à Stosswihr, vous retrouverez différentes sortes de bières, de quoi vous restaurer ainsi que des musiques dignes des plus grandes Bierfest !

Venez-nombreux et à bientôt !

Tous les membres de l’AS Munster Football

*L’abus d’alcool est dangeureurx pour la santé à boire avec modération .

16 Rue du Dr Heid Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 55 96 munster.as@alsace.lgef.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Under the big top, the ASM beer festival is a summer event not to be missed! Small catering and musical band.

L’événement Fête de la Bière Munster a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme de la vallée de Munster