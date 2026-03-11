Fête de la Bière Munster
Fête de la Bière Munster samedi 4 juillet 2026.
Fête de la Bière
16 Rue du Dr Heid Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 16:00:00
fin : 2026-07-05 23:59:00
Date(s) :
2026-07-04
Sous chapiteau, la fête de la bière de l’ASM est un évènement estival à ne pas manquer ! Petite restauration et orchestre musical.
La fête à ne pas manquer dans la vallée !
Sur le terrain annexe du stade du Leymel, la fête de la bière de l’ASM est l’évènement estival à ne pas manquer !
Pour cette soirée organisée en partenariat avec la brasserie Meteor et son distributeur local, les caves du chalet à Stosswihr, vous retrouverez différentes sortes de bières, de quoi vous restaurer ainsi que des musiques dignes des plus grandes Bierfest !
Venez-nombreux et à bientôt !
Tous les membres de l’AS Munster Football
*L’abus d’alcool est dangeureurx pour la santé à boire avec modération .
16 Rue du Dr Heid Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 55 96 munster.as@alsace.lgef.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Under the big top, the ASM beer festival is a summer event not to be missed! Small catering and musical band.
L’événement Fête de la Bière Munster a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme de la vallée de Munster