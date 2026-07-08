AGENDA · Regnéville-sur-Mer
Fête de la bière repas, musique et soirée dansante Regnéville-sur-Mer
samedi 26 septembre 2026 · Regnéville-sur-Mer
Informations pratiques
Regnéville-sur-Mer
Fête de la bière repas, musique et soirée dansante
79 Rue du Port Regnéville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Fête de la bière à la salle des fêtes de Regnéville-sur-Mer. Repas, musique et soirée dansante. .
79 Rue du Port Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 23 41 84 95
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English : Fête de la bière repas, musique et soirée dansante
L’événement Fête de la bière repas, musique et soirée dansante Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-08 par Coutances Tourisme
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