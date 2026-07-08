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Fête de la bière repas, musique et soirée dansante Regnéville-sur-Mer

samedi 26 septembre 2026 · Regnéville-sur-Mer

Fête de la bière repas, musique et soirée dansante Regnéville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
79 Rue du Port
Ville
50590 Regnéville-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Regnéville-sur-Mer

Fête de la bière repas, musique et soirée dansante

79 Rue du Port Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:30:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Fête de la bière à la salle des fêtes de Regnéville-sur-Mer. Repas, musique et soirée dansante.   .

79 Rue du Port Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 23 41 84 95 

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English : Fête de la bière repas, musique et soirée dansante

L’événement Fête de la bière repas, musique et soirée dansante Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-08 par Coutances Tourisme

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