Informations pratiques

Regnéville-sur-Mer

Fête de la bière repas, musique et soirée dansante

79 Rue du Port Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Fête de la bière à la salle des fêtes de Regnéville-sur-Mer. Repas, musique et soirée dansante. .

79 Rue du Port Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 23 41 84 95

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English : Fête de la bière repas, musique et soirée dansante

L’événement Fête de la bière repas, musique et soirée dansante Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-08 par Coutances Tourisme