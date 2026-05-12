Saint-Léon-d’Issigeac

Fête de la Bière

Bois de Benay Saint-Léon-d’Issigeac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

La bière est à l’honneur une fois de plus pour cette nouvelle édition de la fête de la bière !

Animation musicale avec le groupe MDM.

Restauration sur place. .

Bois de Benay Saint-Léon-d’Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 79 45 91 saintleonbardou@gmail.com

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English :

L’événement Fête de la Bière Saint-Léon-d’Issigeac a été mis à jour le 2026-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides