Fête de la Bière Saint-Léon-d’Issigeac
Fête de la Bière Saint-Léon-d’Issigeac samedi 22 août 2026.
Saint-Léon-d’Issigeac
Fête de la Bière
Bois de Benay Saint-Léon-d’Issigeac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
La bière est à l’honneur une fois de plus pour cette nouvelle édition de la fête de la bière !
Animation musicale avec le groupe MDM.
Restauration sur place. .
Bois de Benay Saint-Léon-d’Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 79 45 91 saintleonbardou@gmail.com
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L’événement Fête de la Bière Saint-Léon-d’Issigeac a été mis à jour le 2026-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides