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Fête de la Bière Saint-Léon-d’Issigeac

Fête de la Bière Saint-Léon-d’Issigeac

Fête de la Bière Saint-Léon-d’Issigeac samedi 22 août 2026.

Adresse : Bois de Benay

Ville : 24560 Saint-Léon-d'Issigeac

Département : Dordogne

Début : samedi 22 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saint-Léon-d’Issigeac

Fête de la Bière

Bois de Benay Saint-Léon-d’Issigeac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

La bière est à l’honneur une fois de plus pour cette nouvelle édition de la fête de la bière !
Animation musicale avec le groupe MDM.
Restauration sur place.   .

Bois de Benay Saint-Léon-d’Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 79 45 91  saintleonbardou@gmail.com

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English :

L’événement Fête de la Bière Saint-Léon-d’Issigeac a été mis à jour le 2026-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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