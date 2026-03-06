Fête de la bière Saulzais-le-Potier

Fête de la bière

Fête de la bière Saulzais-le-Potier samedi 11 juillet 2026.

Bourg Saulzais-le-Potier Cher

Tarif : – –

Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

2026-07-11

Animations fête de la bière à Saulzais-Le-Potier
Animations foraines, buvette, restauration sur place, Feu d’artifice et soirée mousse !
Exposition de véhicules anciens.   .

Bourg Saulzais-le-Potier 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 6 02 19 15 37 

English :

July 13th party

L'événement Fête de la bière Saulzais-le-Potier a été mis à jour le 2026-03-04

