Fête de la bière Saulzais-le-Potier

Fête de la bière

Bourg Saulzais-le-Potier Cher

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

2026-07-11

Animations fête de la bière à Saulzais-Le-Potier

Animations foraines, buvette, restauration sur place, Feu d’artifice et soirée mousse !

Exposition de véhicules anciens. .

Bourg Saulzais-le-Potier 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 6 02 19 15 37

English :

July 13th party

