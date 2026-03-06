Fête de la bière Saulzais-le-Potier
Fête de la bière Saulzais-le-Potier samedi 11 juillet 2026.
Fête de la bière
Bourg Saulzais-le-Potier Cher
Début : 2026-07-11
Animations fête de la bière à Saulzais-Le-Potier
Animations foraines, buvette, restauration sur place, Feu d’artifice et soirée mousse !
Exposition de véhicules anciens. .
Bourg Saulzais-le-Potier 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 6 02 19 15 37
English :
July 13th party
