Fête de la Bière Simandrine 4ème édition Stade Simandre

Simandre

Fête de la Bière Simandrine 4ème édition

Stade Route du Stade Simandre Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:30:00

fin : 2026-06-06 01:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Soirée festive, avec 3 concerts, restauration et dégustation de 7 bières. .

Stade Route du Stade Simandre 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 07 12 58 apesimandrine@gmail.com

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English : Fête de la Bière Simandrine 4ème édition

L’événement Fête de la Bière Simandrine 4ème édition Simandre a été mis à jour le 2026-06-01 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II