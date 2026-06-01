Fête de la Bière Simandrine 4ème édition Stade Simandre
Fête de la Bière Simandrine 4ème édition Stade Simandre samedi 6 juin 2026.
Simandre
Fête de la Bière Simandrine 4ème édition
Stade Route du Stade Simandre Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:30:00
fin : 2026-06-06 01:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Soirée festive, avec 3 concerts, restauration et dégustation de 7 bières. .
Stade Route du Stade Simandre 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 07 12 58 apesimandrine@gmail.com
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English : Fête de la Bière Simandrine 4ème édition
L’événement Fête de la Bière Simandrine 4ème édition Simandre a été mis à jour le 2026-06-01 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II
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