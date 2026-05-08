Fête de la Bretagne au Prieuré St-Etienne Prieuré Saint-Etienne Guer
Fête de la Bretagne au Prieuré St-Etienne Prieuré Saint-Etienne Guer jeudi 21 mai 2026.
Guer
Fête de la Bretagne au Prieuré St-Etienne
Prieuré Saint-Etienne Direction Monteneuf Guer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:30:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
AU PROGRAMME
EXPO PHOTO NATURE
La soirée débutera dès 18h30 avec une rencontre autour de l’expo photo Visibles et invisibles ? , échanges et anecdotes avec Isabelle Kervarec, la photographe. Cette expo photo nature en grand format et en extérieur met en lumières la biodiversité locale et plus particulièrement les insectes, souvent méconnus.
Apéro-dégustation de produits locaux
L’expo sera suivie d’un apéro-dégustation des produits locaux des fermes de Guer.
Apportez votre pique-nique pour profiter des lieux avant le concert !
CONCERT DU GROUPE VILAINE
Polyphonies & Langues régionales à 20H30
Gratuit sur réservation Places limitées
Fleuve ou voix de femmes, douces, puissantes, mélancoliques et tribales, VILAINE propose un répertoire de compositions polyphoniques inédites. Abordant le thème de la condition de la femme, cet ensemble vocal s’inscrit dans une démarche de création pure, mêlant langues régionales, rythmes inspirés de danses de France et couleurs des chants du monde.
Dès 18H30
Gratuit accès libre .
Prieuré Saint-Etienne Direction Monteneuf Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 7 81 55 53 11
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English :
L’événement Fête de la Bretagne au Prieuré St-Etienne Guer a été mis à jour le 2026-05-05 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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