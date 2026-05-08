Fête de la Bretagne au Prieuré St-Etienne Prieuré Saint-Etienne Guer

Guer

Fête de la Bretagne au Prieuré St-Etienne

Prieuré Saint-Etienne Direction Monteneuf Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 18:30:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

AU PROGRAMME

EXPO PHOTO NATURE

La soirée débutera dès 18h30 avec une rencontre autour de l’expo photo Visibles et invisibles ? , échanges et anecdotes avec Isabelle Kervarec, la photographe. Cette expo photo nature en grand format et en extérieur met en lumières la biodiversité locale et plus particulièrement les insectes, souvent méconnus.

Apéro-dégustation de produits locaux

L’expo sera suivie d’un apéro-dégustation des produits locaux des fermes de Guer.

Apportez votre pique-nique pour profiter des lieux avant le concert !

CONCERT DU GROUPE VILAINE

Polyphonies & Langues régionales à 20H30

Gratuit sur réservation Places limitées

Fleuve ou voix de femmes, douces, puissantes, mélancoliques et tribales, VILAINE propose un répertoire de compositions polyphoniques inédites. Abordant le thème de la condition de la femme, cet ensemble vocal s’inscrit dans une démarche de création pure, mêlant langues régionales, rythmes inspirés de danses de France et couleurs des chants du monde.

Dès 18H30

Gratuit accès libre .

Prieuré Saint-Etienne Direction Monteneuf Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 7 81 55 53 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la Bretagne au Prieuré St-Etienne Guer a été mis à jour le 2026-05-05 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande