Fête de la Bretagne Défilé et concert Saint-Cast-le-Guildo dimanche 17 mai 2026.
Place du marché des Mielles Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor
Début : 2026-05-17 10:30:00
Défilé de tous les groupes à partir de 10h30 sur le boulevard de la mer
à 13h30, Concert sous le chapiteau .
Place du marché des Mielles Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d'Armor Bretagne
