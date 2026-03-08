Théâtre Même les cons ont droit au bonheur Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo

Théâtre Même les cons ont droit au bonheur

Salle d’Armor Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Avec Geneviève Nègre et Yannick Leclerc

Auteur Alfred

Quand une grande PDG, qui dirige plus de 2500 personnes, décide par manque de temps de choisir un employé modeste de son entreprise pour faire un enfant avec lui, c’est la plus imprévue et la plus folle des rencontres !

Va-t-il accepter ?

Va-t-il tomber amoureux ?

Va-t-il avoir une augmentation ? .

Salle d’Armor Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne

