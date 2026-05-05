Fête de la Bretagne Dinan
Fête de la Bretagne Dinan samedi 23 mai 2026.
Dinan
Fête de la Bretagne
Petits Fossés Sous les remparts Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-23 22:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Marché des artisans
Stand des associations
Sports et jeux traditionnels
Buvette et restauration sur place
Fest Deiz Fest Noz
Mod Kozmik La Scercl Bal Abordage Trio Tardiff Coudray Landay Duo Le Baron Landin La Clique Costarmorigène Morgane le Cuff Bagad An Daoudour Dinan Léhon La Note Buissonnière Les ateliers de la Bouèze Le Kiosque Le Cercle Celtique du Poudouvre La Maison de la Harpe .
Petits Fossés Sous les remparts Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Fête de la Bretagne Dinan a été mis à jour le 2026-05-02 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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