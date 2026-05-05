Dinan

Fête de la Bretagne

Petits Fossés Sous les remparts Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 11:00:00

fin : 2026-05-23 22:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Marché des artisans

Stand des associations

Sports et jeux traditionnels

Buvette et restauration sur place

Fest Deiz Fest Noz

Mod Kozmik La Scercl Bal Abordage Trio Tardiff Coudray Landay Duo Le Baron Landin La Clique Costarmorigène Morgane le Cuff Bagad An Daoudour Dinan Léhon La Note Buissonnière Les ateliers de la Bouèze Le Kiosque Le Cercle Celtique du Poudouvre La Maison de la Harpe .

Petits Fossés Sous les remparts Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Fête de la Bretagne Dinan a été mis à jour le 2026-05-02 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme