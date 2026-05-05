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Fête de la Bretagne Dinan

Fête de la Bretagne Dinan samedi 23 mai 2026.

Adresse : Petits Fossés Sous les remparts

Ville : 22100 Dinan

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Dinan

Fête de la Bretagne

Petits Fossés Sous les remparts Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-23 22:30:00

Date(s) :
2026-05-23

Marché des artisans
Stand des associations
Sports et jeux traditionnels
Buvette et restauration sur place

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Petits Fossés Sous les remparts Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Fête de la Bretagne Dinan a été mis à jour le 2026-05-02 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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