Fête de la Bretagne Initiation à la danse bretonne Place des Régates Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André

Fête de la Bretagne Initiation à la danse bretonne

Place des Régates Esplanade des Régates Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 14:00:00

fin : 2026-05-24 15:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Le cercle celtique Les Gastadours de Lamballe vous invite à une démonstration et une initiation aux danses bretonnes. .

Place des Régates Esplanade des Régates Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 13 00

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English :

L’événement Fête de la Bretagne Initiation à la danse bretonne Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-29 par Pléneuf-Val-André Tourisme