Fête de la Bretagne Marché breton Pléneuf-Val-André
Fête de la Bretagne Marché breton Pléneuf-Val-André dimanche 24 mai 2026.
Pléneuf-Val-André
Fête de la Bretagne Marché breton
Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 11:00:00
fin : 2026-05-24 19:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Dans le cadre de la Fête de la Bretagne, un marché artisanal local proposera des produits issus de l’artisanat local, accompagnés de produits de bouche régionaux.
Venez à la rencontre d’exposants locaux passionnés. .
Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 13 00
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English :
L’événement Fête de la Bretagne Marché breton Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-29 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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