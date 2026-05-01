Pléneuf-Val-André

Fête de la Bretagne Marché breton

Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 11:00:00

fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Dans le cadre de la Fête de la Bretagne, un marché artisanal local proposera des produits issus de l’artisanat local, accompagnés de produits de bouche régionaux.

Venez à la rencontre d’exposants locaux passionnés. .

Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 13 00

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English :

L’événement Fête de la Bretagne Marché breton Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-29 par Pléneuf-Val-André Tourisme