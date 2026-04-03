Fête de la Bretagne Mouture au Moulin du Prat Moulin du Prat La Vicomté-sur-Rance

La Vicomté-sur-Rance

Fête de la Bretagne Mouture au Moulin du Prat

Moulin du Prat Lieu-dit Le Prat La Vicomté-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Dans le cadre de la Fête de la Bretagne, mouture au Moulin du Prat

Organisée par l’association Un soir au Moulin .

Moulin du Prat Lieu-dit Le Prat La Vicomté-sur-Rance 22690 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 60 77 39 32

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English :

L’événement Fête de la Bretagne Mouture au Moulin du Prat La Vicomté-sur-Rance a été mis à jour le 2026-04-03 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme