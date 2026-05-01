La vie contée des jardins La Vicomté-sur-Rance
La vie contée des jardins La Vicomté-sur-Rance dimanche 24 mai 2026.
La Vicomté-sur-Rance
La vie contée des jardins
La Vicomté-sur-Rance Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 14:00:00
fin : 2026-05-24 23:00:00
Date(s) :
2026-05-24
3ème édition
14h/19h Ouverture de jardins de particuliers, rencontres, ateliers, animations
19h/23h Rassemblement festif place de la mairie, musique concert de Sabino, restauration, buvette.
Programme complet sur le site internet .
La Vicomté-sur-Rance 22690 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement La vie contée des jardins La Vicomté-sur-Rance a été mis à jour le 2026-05-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme