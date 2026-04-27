Fête de la Bretagne Visite de l’atelier-galerie Anne Courtine et David Brammeld Atelier Galerie Guegon Guégon

Guégon

Fête de la Bretagne Visite de l’atelier-galerie Anne Courtine et David Brammeld

Atelier Galerie Guegon 6 Bocabois Guégon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 14:00:00

fin : 2026-05-24 18:50:00

Date(s) :

2026-05-14

Plongez dans l’univers artistique d’Anne et David, deux artistes locaux de renommée internationale, qui mettent en valeur les richesses du Patrimoine Breton dans leurs peintures aux pastels secs, à l’aquarelle et à l’acrylique.

La notoriété artistique d’Anne Courtine est née de ses peintures aux pastels secs, qui représentent des lieux emblématiques de la Bretagne. Elle met, en priorité, en valeur les sculptures qui ornent les vieilles cités de notre région, depuis l’art Roman et médiéval, jusqu’au 16ème siècle. Détails de gargouilles, dragons qui trônent sur certains lieux, architecture à colombage, mais aussi les habits celtiques, les paysages riches de la Bretagne…

David Brammeld, quant à lui, présente son univers né de sa passion pour les arbres. Il aime peindre l’essence de ces arbres tortueux en hiver, ou avec les fines feuilles qui naissent à l’automne. Il propose également un large choix de peintures représentant le patrimoine Breton.

Venez visiter l’atelier galerie de ces deux artistes, situé à Guégon, en pleine nature, sur les hauteurs de Josselin ! Vous y découvrirez un très grand nombre d’oeuvres originales mais aussi des reproductions de certains tableaux et une large série de cartes postales et livrets thématiques qui représentent leur univers.

Entrée libre, de 14h à 18h, et sur rendez vous (sauf le mardi 19 mai). Parking sur place (à l’entrée même de l’atelier) .

Atelier Galerie Guegon 6 Bocabois Guégon 56120 Morbihan Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la Bretagne Visite de l’atelier-galerie Anne Courtine et David Brammeld Guégon a été mis à jour le 2026-04-27 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande