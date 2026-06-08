Fête de la brocante Malbuisson
Fête de la brocante Malbuisson dimanche 30 août 2026.
Malbuisson
Fête de la brocante
Route du Fort, Maison du temps libre Malbuisson Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 05:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Venez participer à la fête de la Brocante.
Buvette et restauration rapide. .
Route du Fort, Maison du temps libre Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 71 01 55 cpm25160@gmail.com
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English : Fête de la brocante
L’événement Fête de la brocante Malbuisson a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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