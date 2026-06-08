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Fête de la brocante Malbuisson

Fête de la brocante Malbuisson

Fête de la brocante Malbuisson dimanche 30 août 2026.

Adresse : Route du Fort, Maison du temps libre

Ville : 25160 Malbuisson

Département : Doubs

Début : dimanche 30 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 05:00:00

Tarif :

Malbuisson

Fête de la brocante

Route du Fort, Maison du temps libre Malbuisson Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 05:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Venez participer à la fête de la Brocante.
Buvette et restauration rapide.   .

Route du Fort, Maison du temps libre Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 71 01 55  cpm25160@gmail.com

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English : Fête de la brocante

L’événement Fête de la brocante Malbuisson a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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