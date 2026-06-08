Fête de la brocante Malbuisson dimanche 30 août 2026.

Malbuisson

Fête de la brocante

Route du Fort, Maison du temps libre Malbuisson Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 05:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Venez participer à la fête de la Brocante.

Buvette et restauration rapide. .

Route du Fort, Maison du temps libre Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 71 01 55 cpm25160@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la brocante

L’événement Fête de la brocante Malbuisson a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS