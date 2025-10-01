Journée sans voiture autour du Lac de Saint Point Malbuisson
Journée sans voiture autour du Lac de Saint Point Malbuisson dimanche 14 juin 2026.
Journée sans voiture autour du Lac de Saint Point
Autour du Lac Malbuisson Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
De 10h à 17h, profitez le tour du lac de Saint Point se transforme en parcours de promenade à pied, en roller ou en vélo sur 23 km de route.
Aucun véhicule à moteur n’est admis !
Tout au long du parcours vous découvrirez des animations, concerts, buvettes et petite restauration.
Parkings possibles à Labergement Ste Marie et à Oye et Pallet
Accès libre. .
Autour du Lac Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 31 21 malbuisson@destination-hautdoubs.com
