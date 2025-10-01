Journée sans voiture autour du Lac de Saint Point Malbuisson

Journée sans voiture autour du Lac de Saint Point

Autour du Lac Malbuisson Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

De 10h à 17h, profitez le tour du lac de Saint Point se transforme en parcours de promenade à pied, en roller ou en vélo sur 23 km de route.

Aucun véhicule à moteur n’est admis !

Tout au long du parcours vous découvrirez des animations, concerts, buvettes et petite restauration.

Parkings possibles à Labergement Ste Marie et à Oye et Pallet

Accès libre. .

Autour du Lac Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 31 21 malbuisson@destination-hautdoubs.com

