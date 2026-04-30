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Exposition Art en Chapelles Malbuisson

Exposition Art en Chapelles Malbuisson samedi 4 juillet 2026.

Adresse : En itinérance dans le Haut-Doubs

Ville : 25160 Malbuisson

Département : Doubs

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Tarif :

Malbuisson

Exposition Art en Chapelles

En itinérance dans le Haut-Doubs Malbuisson Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-07-04

Proposé par l’association Art en Chapelle.
Quand l’Art contemporain dialogue avec les sites religieux du Haut-Doubs.
Cette 5ème biennale invite 11 artistes contemporain dans 11 sites religieux remarquables du Haut-Doubs. 2 parcours sont proposés.
Entrée libre et gratuite. Médiateurs à disposition les jours d’ouverture en fonction du parcours.   .

En itinérance dans le Haut-Doubs Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   contact@artenchapelles.com

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English : Exposition Art en Chapelles

L’événement Exposition Art en Chapelles Malbuisson a été mis à jour le 2026-04-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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