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Mal’beach party Les Buissonnières Malbuisson

Mal’beach party Les Buissonnières Malbuisson samedi 15 août 2026.

Adresse : Plage des Landes

Ville : 25160 Malbuisson

Département : Doubs

Début : samedi 15 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Tarif :

Malbuisson

Mal’beach party Les Buissonnières

Plage des Landes Malbuisson Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-15

Organisée par l’association Les Buissonnières.
Week-end festif à la plage de Malbuisson.
Information à venir   .

Plage des Landes Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 91 22 90  animation.lesbuissionnieres@gmail.com

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English : Mal’beach party Les Buissonnières

L’événement Mal’beach party Les Buissonnières Malbuisson a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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