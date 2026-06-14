Malbuisson

Mal’beach party Les Buissonnières

Plage des Landes Malbuisson Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-15

Organisée par l’association Les Buissonnières.

Week-end festif à la plage de Malbuisson.

Information à venir .

Plage des Landes Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 91 22 90 animation.lesbuissionnieres@gmail.com

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English : Mal’beach party Les Buissonnières

L’événement Mal’beach party Les Buissonnières Malbuisson a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS