AGENDA · Malbuisson
Concert Art en Chapelles C. et F. Klingelschmitt Malbuisson
jeudi 13 août 2026 · Malbuisson
Informations pratiques
Malbuisson
Concert Art en Chapelles C. et F. Klingelschmitt
Église Malbuisson Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:00:00
fin : 2026-08-13 21:30:00
Date(s) :
2026-08-13
Organisé par l’association Art en Chapelle.
Concert de Céleste et Florentin Klingelschmitt
Résonnances nobles du bois et des cordes
Entrée gratuite .
Église Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@artenchapelles.com
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English :
L’événement Concert Art en Chapelles C. et F. Klingelschmitt Malbuisson a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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