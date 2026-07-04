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AGENDA · Malbuisson

Concert Art en Chapelles C. et F. Klingelschmitt Malbuisson

jeudi 13 août 2026 · Malbuisson

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Église
Ville
25160 Malbuisson
Département
Doubs
Tarif

Malbuisson

Concert Art en Chapelles C. et F. Klingelschmitt

Église Malbuisson Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:00:00
fin : 2026-08-13 21:30:00

Date(s) :
2026-08-13

Organisé par l’association Art en Chapelle.
Concert de Céleste et Florentin Klingelschmitt
Résonnances nobles du bois et des cordes
Entrée gratuite   .

Église Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   contact@artenchapelles.com

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English :

L’événement Concert Art en Chapelles C. et F. Klingelschmitt Malbuisson a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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