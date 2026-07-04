Informations pratiques

Malbuisson

Concert Art en Chapelles C. et F. Klingelschmitt

Église Malbuisson Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:00:00

fin : 2026-08-13 21:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Organisé par l’association Art en Chapelle.

Concert de Céleste et Florentin Klingelschmitt

Résonnances nobles du bois et des cordes

Entrée gratuite .

Église Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@artenchapelles.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Art en Chapelles C. et F. Klingelschmitt Malbuisson a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS