Ciné en plein air Plage des Landes Malbuisson

Informations pratiques

Malbuisson

Ciné en plein air

Plage des Landes 4 Chemin des Landes Malbuisson Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 21:30:00

fin : 2026-08-04 22:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Diffusion en plein air du film La Petite Bande .

Un film de Pierre Salvadori.

En Corse, 5 jeunes adolescents, révoltés par la pollution de la rivière qui traverse leur village, décident de saboter l’usine incriminée. Évidemment la situation va dégénérer et les choses aller de mal en pis tout au long de cette comédie grinçante dans laquelle même les héros ne sont pas toujours exemplaires.

Repli sous le préau de l’école en cas de pluie.

Prévoir des couvertures, gilets, sièges pliants ou tapis de sol pour se protéger en cas de fraîcheur. .

Plage des Landes 4 Chemin des Landes Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 83 40 60 contact@maisondelarchi-fc.fr

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English : Ciné en plein air

L’événement Ciné en plein air Malbuisson a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS