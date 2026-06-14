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AGENDA · Malbuisson

Exposition Marqueterie Contemporaine Salle des expositions Malbuisson

lundi 3 août 2026 · Salle des expositions · Malbuisson

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle des expositions
Adresse
52 Grande Rue
Ville
25160 Malbuisson
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Malbuisson

Exposition Marqueterie Contemporaine

Salle des expositions 52 Grande Rue Malbuisson Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :
2026-08-03

Retrouvez les dernières créations de Bernard Lacombe.
Exposition de marqueteries contemporaines portraits, animaux, paysages d’ici et d’ailleurs… Présentation de placages du monde entier et d’une marqueterie en cours.   .

Salle des expositions 52 Grande Rue Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 50 20 08 

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English : Exposition Marqueterie Contemporaine

L’événement Exposition Marqueterie Contemporaine Malbuisson a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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