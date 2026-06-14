Exposition Marqueterie Contemporaine Salle des expositions Malbuisson
lundi 3 août 2026 · Salle des expositions · Malbuisson
Informations pratiques
Malbuisson
Exposition Marqueterie Contemporaine
Salle des expositions 52 Grande Rue Malbuisson Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Retrouvez les dernières créations de Bernard Lacombe.
Exposition de marqueteries contemporaines portraits, animaux, paysages d’ici et d’ailleurs… Présentation de placages du monde entier et d’une marqueterie en cours. .
Salle des expositions 52 Grande Rue Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 50 20 08
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English : Exposition Marqueterie Contemporaine
L’événement Exposition Marqueterie Contemporaine Malbuisson a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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