CinéMA #121 La Petite Bande, Rue de la plage, Malbuisson, Malbuisson
mardi 4 août 2026 · Rue de la plage, Malbuisson · Malbuisson
Informations pratiques
CinéMA #121 La Petite Bande Mardi 4 août, 21h30 Rue de la plage, Malbuisson Doubs
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-04T21:30:00+02:00 – 2026-08-04T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-04T21:30:00+02:00 – 2026-08-04T23:00:00+02:00
CinéMA #121 La Petite Bande
Projection en plein-air à Malbuisson
En Corse, 5 jeunes adolescents, révoltés par la pollution de la rivière qui traverse leur village, décident de saboter l’usine pollueuse. Évidemment la situation va dégénérer et les choses aller de mal en pis tout au long de cette comédie grinçante dans laquelle même les héros ne sont pas toujours exemplaires.
Un film de Pierre Salvadori, 2022, 106 min, France.
Avec Aymé Medeville, Mathys Clodion-Gines, Colombe Schmidt, Redwan Sellam, Paul Belhoste, Laurent Capelluto, Laetitia Spigarelli, Erika Sainte, Pio Marmaï
Prévoir des couvertures, gilets, sièges pliants ou tapis de sol pour se protéger en cas de fraîcheur.
Repli sous le préau de l’école en cas de pluie.
Rue de la plage, Malbuisson Malbuisson Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.maisondelarchi-fc.fr/activites/cinema-121-la-petite-bande/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0381834060 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maisondelarchi-fc.fr »}]
Projection en plein-air à Malbuisson
Pierre Salvadori
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