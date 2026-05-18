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Initiation à l’aquarelle Mairie Malbuisson

Initiation à l’aquarelle Mairie Malbuisson lundi 13 juillet 2026.

Lieu : Mairie

Adresse : 52 Grande Rue

Ville : 25160 Malbuisson

Département : Doubs

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Malbuisson

Initiation à l’aquarelle

Mairie 52 Grande Rue Malbuisson Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 09:00:00
fin : 2026-07-19 12:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Jeannine Schmutz vous donne RDV pour une initiation à l’aquarelle.
Sur réservation.   .

Mairie 52 Grande Rue Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 12 67 36 

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English : Initiation à l’aquarelle

L’événement Initiation à l’aquarelle Malbuisson a été mis à jour le 2026-05-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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