Initiation à l’aquarelle Mairie Malbuisson

Malbuisson

Initiation à l’aquarelle

Mairie 52 Grande Rue Malbuisson Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 09:00:00

fin : 2026-07-19 12:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Jeannine Schmutz vous donne RDV pour une initiation à l’aquarelle.

Sur réservation. .

Mairie 52 Grande Rue Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 12 67 36

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English : Initiation à l’aquarelle

L’événement Initiation à l’aquarelle Malbuisson a été mis à jour le 2026-05-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS