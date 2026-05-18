Exposition Aquarelle Mairie Malbuisson
Exposition Aquarelle Mairie Malbuisson lundi 13 juillet 2026.
Malbuisson
Exposition Aquarelle
Mairie 52 Grande Rue Malbuisson Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 09:00:00
fin : 2026-07-19 12:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Exposition d’aquarelle et carnets de voyage de 2 artistes Jeannine Schmutz et Diana Pascutto.
initiation à l’aquarelle le matin, sur réservation. .
Mairie 52 Grande Rue Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 12 67 36
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English : Exposition Aquarelle
L’événement Exposition Aquarelle Malbuisson a été mis à jour le 2026-05-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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