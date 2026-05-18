Exposition Aquarelle Mairie Malbuisson

Malbuisson

Exposition Aquarelle

Mairie 52 Grande Rue Malbuisson Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 09:00:00

fin : 2026-07-19 12:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Exposition d’aquarelle et carnets de voyage de 2 artistes Jeannine Schmutz et Diana Pascutto.

initiation à l’aquarelle le matin, sur réservation. .

Mairie 52 Grande Rue Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 12 67 36

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English : Exposition Aquarelle

L’événement Exposition Aquarelle Malbuisson a été mis à jour le 2026-05-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS