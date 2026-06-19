Sickert

Fête de la cerise

Place de l’Eglise Sickert Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 11:30:00

fin : 2026-07-05 18:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Plusieurs animations proposées tout au long de la journée concours du cracher de noyaux de cerises, piste de danse, démonstration de danse country, tombola et stands de jeux pour enfants. Repas de midi à 18€ sur réservation par téléphone. Buvette et petite restauration sur place.

Plusieurs animations proposées tout au long de la journée concours du cracher de noyaux de cerises, piste de danse, démonstration de danse country, tombola et stands de jeux pour enfants. Repas de midi à 18€ sur réservation par téléphone. Buvette et petite restauration sur place. 0 .

Place de l’Eglise Sickert 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 7 87 47 26 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Entertainment throughout the day includes a cherry pit spitting contest, dance floor, country dance demonstration, tombola and children’s games stalls. Lunch at 18? bookable by phone. Refreshments and snacks on site.

L’événement Fête de la cerise Sickert a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach