Fête de la cerise

Thannenkirch Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

2026-07-11 2026-07-12

Découvrez la cerise dans tous ses états au cœur du village montagnard de Thannenkirch ! Apéritif concert, animations autour du thème de la cerise, marché artisanal, jeu de quilles et de nombreuses spécialités culinaires, à base de ce fruit d’été si apprécié vous attendent !

Thannenkirch met à l’honneur la cerise lors d’un week-end festif et gourmand ! De nombreuses animations sont programmées durant tout le week-end. Vous pourrez déguster de nombreuses spécialités à base de cerises tartes, mendiants, beignets, tartes flambées aux cerises. Un repas est également servi le dimanche à midi (jambon braisé et sa garniture). Des animations sont prévues tout le week-end défilé costumé, bal montagnard, jeu de quille, animation musicale, marché artisanal…

Pour cette nouvelle édition, une explication du métier de sourcier à travers différentes animations. 0 .

Thannenkirch 68590 Haut-Rhin Grand Est

Discover the cherry in all its states in the heart of the mountain village of Thannenkirch! A concert aperitif, animations around the theme of the cherry, craft market, bowling and many culinary specialties, based on this summer fruit so appreciated are waiting for you!

