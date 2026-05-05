Thannenkirch

Soirées estivales

Place des Fêtes Thannenkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01 18:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-01

Soirées à thème, animations, buvette et petite restauration.

Venez partager un moment convivial dans un cadre verdoyant de montagne.

Venez vivre un été placé sous le signe de la convivialité lors des Soirées estivales.

Tout au long des mois de juillet et août, rendez-vous chaque mercredi soir pour profiter d’animations variées et de soirées à thème dans une ambiance chaleureuse et festive.

Que vous veniez en famille, entre amis ou simplement pour flâner, ces soirées sont l’occasion idéale de partager un moment agréable au cœur d’un cadre naturel exceptionnel. .

Place des Fêtes Thannenkirch 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 6 13 02 64 98 comitedesfetesthannenkirch@gmail.com

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English :

Themed evenings, entertainment, refreshments and snacks.

Come and share a convivial moment in a green mountain setting.

L’événement Soirées estivales Thannenkirch a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr