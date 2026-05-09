Fête de la chasse Plougonver
Fête de la chasse Plougonver dimanche 7 juin 2026.
Plougonver
Fête de la chasse
Rue des Écoles Plougonver Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
A partir de 12h30, repas cochon grillé ; l’après-midi, concours de boules en doublettes. Démonstrations de dressage de chiens d’arrêt par Patrick Morin.Sur place buvette et grillade. .
Rue des Écoles Plougonver 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 33 15 13 19
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English :
L’événement Fête de la chasse Plougonver a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol