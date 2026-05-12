Rendez-vous aux jardins la Vallée des Bambous La Vallée des Bambous Plougonver

Plougonver

Rendez-vous aux jardins la Vallée des Bambous

La Vallée des Bambous 11 Lieu-dit Kergalaon Plougonver Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 14:30:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-05

La visite du jardin est l’occasion de changer d’air et de découvrir un lieu apaisant où se mêlent végétation et animaux comme les paons bleus et bien d’autres. Prendre le temps de se promener le long de la rivière et admirer la diversité et la flore locale, un délice ! .

La Vallée des Bambous 11 Lieu-dit Kergalaon Plougonver 22810 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Rendez-vous aux jardins la Vallée des Bambous Plougonver a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol