Fête de la Chasse Plan d’eau de Cezais Rives-du-Fougerais
samedi 29 août 2026 · Plan d'eau de Cezais · Thouarsais-Bouildroux
Informations pratiques
Rives-du-Fougerais
Fête de la Chasse
Plan d’eau de Cezais Cezais Thouarsais-Bouildroux Vendée
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 12:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Fête de la Chasse au plan d’eau de Cezais.
Menu
Apéritif
Moules marinières
Terrine de Sanglier
Civet de biche + pommes de terre
Fromage, dessert
Café, digestif
Apportez vos assiettes & couverts !
Adulte 19 €
Enfant de moins de 12 ans 10 €
Réservations avant le 20 août.
Repas animé par un couple de chanteurs.
Organisé par la Société de Chasse La Saint-Hubert de Vouvant-Cezais .
Plan d’eau de Cezais Cezais Rives-du-Fougerais 85410 Vendée Pays de la Loire +33 6 13 02 49 12
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English :
Hunting Festival at the Cezais Lake.
L’événement Fête de la Chasse Rives-du-Fougerais a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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