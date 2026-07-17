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AGENDA · Thouarsais-Bouildroux

Fête de la Chasse Plan d’eau de Cezais Rives-du-Fougerais

samedi 29 août 2026 · Plan d'eau de Cezais · Thouarsais-Bouildroux

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Plan d'eau de Cezais
Adresse
Cezais
Ville
85410 Thouarsais-Bouildroux
Département
Vendée
Tarif
10 10 10

Rives-du-Fougerais

Fête de la Chasse

Plan d’eau de Cezais Cezais Thouarsais-Bouildroux Vendée

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 12:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Fête de la Chasse au plan d’eau de Cezais.
Menu
Apéritif
Moules marinières
Terrine de Sanglier
Civet de biche + pommes de terre
Fromage, dessert
Café, digestif

Apportez vos assiettes & couverts !

Adulte 19 €
Enfant de moins de 12 ans 10 €
Réservations avant le 20 août.

Repas animé par un couple de chanteurs.

Organisé par la Société de Chasse La Saint-Hubert de Vouvant-Cezais   .

Plan d’eau de Cezais Cezais Rives-du-Fougerais 85410 Vendée Pays de la Loire +33 6 13 02 49 12 

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English :

Hunting Festival at the Cezais Lake.

L’événement Fête de la Chasse Rives-du-Fougerais a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

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