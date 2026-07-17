Fête de la Chasse Plan d’eau de Cezais Rives-du-Fougerais

Informations pratiques

Rives-du-Fougerais

Fête de la Chasse

Plan d’eau de Cezais Cezais Thouarsais-Bouildroux Vendée

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 12:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Fête de la Chasse au plan d’eau de Cezais.

Menu

Apéritif

Moules marinières

Terrine de Sanglier

Civet de biche + pommes de terre

Fromage, dessert

Café, digestif

Apportez vos assiettes & couverts !

Adulte 19 €

Enfant de moins de 12 ans 10 €

Réservations avant le 20 août.

Repas animé par un couple de chanteurs.

Organisé par la Société de Chasse La Saint-Hubert de Vouvant-Cezais .

Plan d’eau de Cezais Cezais Rives-du-Fougerais 85410 Vendée Pays de la Loire +33 6 13 02 49 12

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English :

Hunting Festival at the Cezais Lake.

L’événement Fête de la Chasse Rives-du-Fougerais a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin